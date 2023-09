RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, dez dias após receber alta de um transplante de coração. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (20), ele entrou na unidade para a realização de exames pós-transplante cardíaco. "Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", diz o boletim.

Inicialmente, Faustão foi internado no hospital no dia 5 de agosto para o tratamento de uma insuficiência cardíaca e diálise. Quinze dias depois, foi diagnosticada a necessidade de um transplante de coração.

No dia 27 do mesmo mês, ele recebeu o transplante e teve a alta 13 dias após a realização da cirurgia. Faustão se recuperava em casa do procedimento. Recentemente, o apresentador postou um vídeo no Instagram e afirmou que será eternamente grato ao doador, o ex-jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, e à família dele.