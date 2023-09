RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O programa A Fazenda 15 mal começou e já tem peoa querendo desistir do reality rural da Record. Nesta quarta-feira (20) Rachel Sheherazade ameaçou tocar o sino e voltar para casa por causa de uma discussão com Kamila Simioni. A jornalista contou para Márcia Fu e Jaquelline Grohalski que pressente uma votação alta na primeiro eliminação e para evitar maiores sofrimentos, ela preferia pedir logo para deixar a atração.

"Se eu sair logo [tocar o sino] vai ser ótimo", revelou Rachel. Em seguida, Márcia criticou o posicionamento da amiga: "Gente? Nossa, que decepção contigo", disse. "Desculpa, decepção. Eu falo a verdade, pra mim é uma decepção. Não gostaria escutar isso de você, você me perdoa. Ainda mais de você", completou.

Ex-funcionária do SBT chorou e disse que também sentia saudade dos filhos. "Eu acredito em você. Quero te ver mais no game", incentivou a ex-BBB tentando dar força para Sheherazade. A ex-jogadora de vôlei, que protagonizou uma briga com a cubana Mireya Luis durante a semifinal feminina da modalidade nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, emendou: "Pode parar com essas ideias. Te dou uma coça hein, Shera!".

Sheherazade então tentou se explicar melhor para as colegas de confinamento: "Se eu for ser votada, se eu virar alvo e for para roça pelas mãos dessas pessoas? Porque se doeu para mim ser apontada em uma primeira dinâmica, imagina receber voto de quem você nem imagina, de pessoas que você gostou? Fiquei mega mal. Não me fez bem", contou.