SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casimiro confirmou, em uma transmissão no Twitch, a traição de Chico Moedas a Luíza Sonza e não poupou o amigo: "Ele sabe que foi babaca", disse sobre o agora famoso ex-namorado da cantora.

Antes do romance com Luiza, Chico ficou conhecido por ser amigo de Casimiro e participar do canal do streamer e jornalista esportivo. Eles faziam juntos transmissões de jogos e quadros comentando casas de famosos

Na transmissão desta quarta-feira (20), Casimiro contou que teve pouco contato com o amigo na fase do namoro com Luíza.

"Ele sumiu, pô. Ele sumiu da live", disse. "Ele foi para São Paulo, ficou o maior tempão lá".

De volta ao Rio de Janeiro, Chico teve dois encontros com o amigo: em uma noite de pizza na casa de Casimiro e na terça-feira (19), antes de um jogo. Os dois conversaram e Casimiro percebeu que Chico estava chateado.

"Ele me contou o que fez", relatou o streamer, usando palavrões para descrever sua reação ao ocorrido.

Na quarta de manhã, Casimiro foi acordado pela mulher, Ana Beatriz, com a informação de que Luíza Sonza estava sendo entrevistada por Ana Maria Braga no Mais Você (Globo).

Depois disso, ele não conseguiu conversar com Chico porque o amigo perdeu o Whatsapp. "Ele recebeu vários trava-zap", contou. Além disso, a conta do ex de Luíza no Instagram teria caído após uma avalanche de denúncias.

"Ele está triste, está chateado porque ele sabe que foi babaca", concluiu.

Chico Moedas virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a ex-namorada expor a suposta traição e término do namoro de quatro meses.

Chico Viegas, 27, vive em Niterói e virou Chico Moedas porque investiu R$ 10 mil do dinheiro do pai em bitcoins (criptomoeda), virou milionário e compartilhou a história na internet. Mas ele não ensina a investir e já falou em entrevista que é melhor continuar desse jeito: "As últimas pessoas para quem ensinei, todas perderam dinheiro".