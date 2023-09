RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de ter participado do Mundial de Atletismo em Budapeste, Hungria, no mês passado, Paulo André Camilo suspendeu a agenda esportiva para focar em sua carreira na moda. O participante do BBB 22, reality show da Globo, faz sua estreia nas passarelas em Milão, Itália, nesta sexta-feira (22).

O modelo posou nos bastidores da grife Hugo Boss e comentou sobre a primeira vez na badalada Semana da Moda de Milão. "Significa muito, é um sonho. Ano passado estive na semana de moda e mentalizei que queria muito um dia desfilar ali para alguma marca como a Boss, que é uma marca gigante. É um sonho realizado!", diz

Paulo André, mais conhecido como PA, irá desfilar com vários nomes importantes da passarela. Além dele, outro atleta brasileiro está no casting: Pedro Scooby.