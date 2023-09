SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O depoimento de Luísa Sonza sobre seu término e sobre a suposta traição de Chico Moedas não foi suficiente para alavancar a audiência do Mais Você, da Globo, na última quarta-feira (20).

Segundo o portal NaTelinha, que afirma ter tido acesso aos dados do Kantar Ibope Media, o programa de Ana Maria Braga ficou atrás do Encontro com Patrícia Poeta e do Bom Dia Brasil, com os quais divide as manhãs da emissora.

O Bom Dia Brasil liderou a audiência matinal com a média de 8,3 pontos. O Encontro teve a média de 7,0 pontos, ultrapassando por pouco os 6,9 pontos do Mais Você.

No programa, Luísa leu um depoimento em seu celular sobre a traição que teria ocorrido com ela. "Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continue sendo normalizado", escreveu. "Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela em trecho do texto."

Luísa havia lançado pouco tempo antes o álbum "Escândalo Íntimo", em que consta a música "Chico", dedicada ao Moedas. No programa, Ana Maria Braga defendeu a cantora das críticas que vem sofrendo.

"Eu já casei com muito menos de quatro meses, eu não fiz música porque eu não sabia. Queria que as pessoas respeitassem o amor. Ninguém sabe a intensidade do amor. Olhem para dentro de vocês e vejam se são capazes de se apaixonar com essa intensidade e se entregar nessa intensidade ao outro", disse a apresentadora.