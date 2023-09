ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Kayky Brito recebeu alta nesta sexta-feira (22) da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Copa D'or, onde está internado desde 2 de setembro após ser atropelado em uma avenida da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico divulgado pela família e pelo hospital, além da alta, Kayky "está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica". Ainda não há previsão de uma saída do hospital.

As investigações sobre o atropelamento seguem em investigação. O Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do ocorrido, prestou depoimento à Polícia Civil, que ainda não divulgou o inquérito final.

A polícia espera apenas um laudo sobre a velocidade do carro que atropelou Kayky para concluir o inquérito. A situação será mostrada como um acidente, sem maiores culpados sobre o assunto.

Tags:

Boletim Médico