SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla anunciou data e início das vendas para a primeira edição de seu Navio Numanice, um cruzeiro com duração de quatro dias e com shows baseados em seu famoso projeto de pagode.

A partida do navio MSC Preziosa está marcada para o dia 4 de março de 2024, e o passeio vai até o dia 8.

Ainda não há detalhes sobre os valores das entradas e pacotes, mas as vendas estão marcadas para a próxima terça, 26, às 14h. As compras e as informações estarão disponíveis no site do cruzeiro.

O navio escolhido para o evento tem cassino, bares e restaurantes, piscina, teatro, cinema, simulador de Fórmula-1.

NAVIO NUMANICE

Quando 4 a 8 de março de 2024

Telefone (11) 3624-9007

Link https://navionumanice.com.br/

Vendas abertura das vendas no dia 26/09, às 14h