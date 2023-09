SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A portuguesa Maria João Pires, uma das pianistas mais consagradas da atualidade, não vai mais se apresentar no Brasil durante a temporada realizada pelo teatro Cultura Artística. Ela, que faria recital nos dias 24 e 25 do mês que vem, será substituída por causa de problemas de saúde.

O anúncio foi divulgado na página do Teatro Cultura Artística no Instagram. O músico espanhol Javier Perianes se apresentará no lugar da pianista.

João Pires não disse o que afetou sua saúde. Ela está ativa no Instagram, onde tem feito publicações diariamente.

A pianista se apresentou na capital paulista na Sala São Paulo, em 2019. À época, ela começou e encerrou seu recital com sonatas de Beethoven, tendo ao meio seis noturnos de Chopin.