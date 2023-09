RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O fim do casamento com Tom Brady continua sendo um assunto delicado e que não sai de pauta nas entrevistas de Gisele Bündchen. A modelo fez um novo desabafo sobre a separação durante entrevista ao programa "CBS News Sunday Morning", que vai ao ar neste domingo (24).

Quase um ano após a separação, Gisele contou que não mudaria nada em sua vida, incluindo sua relação de 13 anos com Brady, e também o divórcio. Mas, ela afirmou que não pensava em separação e gostaria de ter seguido os passos dos pais, Vania e Valdir Bündchen: viver muitos anos ao lado do pais dos seus dois filhos: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.

"[Nossa separação] não foi o que eu sonhei e o que eu esperava. Meus pais estão casados há 50 anos. Eles estão juntos há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo", disse a top ao jornalista Lee Cowan. "Mas eu acho que você tem que aceitar. Às vezes você cresce junto, às vezes você se distancia", explicou ela.

Gisele também reconheceu que o fim do casamento com o ex-jogador de futebol americano não foi uma decisão fácil e ainda sofre. "Tem sido muito difícil para minha família, e em todas as áreas da minha vida", disse ela à People.