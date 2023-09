SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante 16 anos, Sandra Annenberg ocupou a bancada do Jornal Hoje (Globo) e foi a responsável por atualizar as notícias aos brasileiros no horário do almoço. Em setembro de 2019, ela saiu para apresentar o Globo Repórter.

A jornalista contou que, após deixar o comando do hard news, precisou ir ao psiquiatra por uma taquicardia que sentia.

"Quando eu sai do Jornal Hoje, logo começou a pandemia. Durante esse período de dois anos, eu tive uma coisa que demorou para descobrir o que era, fui parar no psiquiatra porque tinha taquicardia por volta do 12h30, 13h, que era o horário que eu sentava para gravar a escalada", afirmou. "Fui diagnosticada com Síndrome de Abstinência de Adrenalina."

Ela contou ainda no podcast Sem Nome Pode, de Klara Castanho, que se adequar a nova rotina levou tempo e que, hoje, não produz mais tanto hormônio. "Ainda bem que eu tinha para aguentar o tranco."

Após 32 anos longe dos palcos, Sandra, que começou a carreira como atriz, voltou a atuar. Ela emprestou a voz para a a peça infantil "Pedro e o Lobo", em julho, e trabalha em uma peça ao lado do marido, o também jornalista Ernesto Paglia.