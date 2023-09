SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um inverno marcado pelas altas temperaturas, a primavera chega a São Paulo neste sábado (23), que pode ser o dia mais quente já registrado na capital. As formas de sobreviver à onda de calor vão desde se esconder do sol em algum cômodo com ar condicionado a aproveitar para se refrescar nas águas.

Quem não quiser viajar para o litoral paulista ou não tiver piscina em casa também encontra opções aquáticas por aqui, além de sorveterias para acompanhar os passeios pelo calor. Confira, a seguir, uma lista de lugares para visitar e aguentar o calor em São Paulo.

*

Albero dei Gelati

Eleita a melhor sorveteria pel?O Melhor de São Paulo, do jornal Folha de S.Paulo, a casa mudou de endereço recentemente. Ainda localizada no bairro de Pinheiros, na região oeste da capital, ela tem cadeiras de frente para a rua e uma geladeira com produtos de parceiros, que fornecem queijos, creme de leite e iogurtes. Com a proposta do "gelato agrícola", a sorveteria dá preferência a ingredientes orgânicos e sazonais.

R. dos Pinheiros, 342, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 95824-3818, @albero_br

Bora Mergulhar

No curso básico, a escola fornece colete, regulador e roupa de neoprene. Pede que os alunos já tenham nadadeira, máscara e snorkel. Mas quem quiser fazer um teste pode até pegar os equipamentos no local emprestados. Com aulas teóricas online, os encontros presenciais se voltam aos exercícios na piscina de dois metros de profundidade, que é coberta e aquecida. No mar, os alunos mergulham em Ilha Grande, Angra ou Paraty, cidades em que as águas são transparentes e calmas, segundo os instrutores. O curso sai por R$ 2.980 no pacote padrão, com opção de montar pacotes personalizados.

Av. Chibarás, 261. Planalto Paulista, região sul. Tel: (11) 9934-84684 @boramergulhar

Lar Mar

O local tem mesas ao ar livre e uma cara pé na areia. A vibe praiana se estende para todo o ambiente, mistura de galeria, loja, bar e restaurante. Ali também ocorrem apresentações musicais, e a agenda de 2023 começa neste sábado (7) com o DJ Mau Gessulli. A entrada custa R$ 40 e as mesas são disponíveis por ordem de chegada.

R. João Moura, 613, Pinheiros, região oeste. @larmar.praia

Parque Ibirapuera

Eternizado como a praia dos paulistas por Rita Lee, o parque é um dos mais frequentados por moradores e turistas, principalmente em dias de calor como este fim de semana. Além de praticar esportes, caminhar e aproveitar o sol, os visitantes podem fazer uma visita monitorada conduzida por guias em carrinhos elétricos, ou alugar bicicletas por um sistema de locação unificado.

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Parque da Cantareira

A segunda maior floresta urbana do país forma um parque com quatro núcleos -Pedra Grande, o mais visitado, Engordador, Águas Claras e Cabuçu. Além da presença massiva de vegetação nativa refrescar o ambiente, o parque tem trilhas que levam a cachoeiras. Pelo núcleo do Engordador, a caminhada tem cerca de 3km e nível médio de dificuldade.

Onde R. do Horto, 1.799, Horto Florestal. Endereço dos outros núcleos no site

Rafting

Quem quiser se refrescar neste calor e ter uma experiência mais radical pode descer as corredeiras em um bote sem precisar sair de São Paulo. A empresa SelvaSP oferece o passeio que leva cerca de duas horas e meia em um percurso de 6 quilômetros de rio. No local, também é possível fazer atividades como boia cross, rapel, tirolesa e arvorismo. Entre as opções de rafting, existem os pacotes Paulistano ?com uma decida de tirolesa antes das corredeiras, por R$ 148? e Mega Combo ?que também inclui rapel e trilha e custa a partir de R$ 186.

Estrada do Capivari, 5.005, Engenheiro Marsilac, região sul. Tel. (11) 94703-9638. Das 9h às 17h. A partir de R$ 148

Sesc 24 de Maio

Localizada no topo da unidade, a piscina é aberta e tem vista para o centro de São Paulo. Para usar uma das piscinas mais conhecidas da capital é necessário apresentar um exame dermatológico, que pode ser feito na própria unidade por R$ 10. A validade do atestado é de seis meses, então quem realizar o atendimento agora também poderá frequentar as piscinas quando o verão chegar.

Rua 24 de Maio, 109, República, região central, tel. 33506300. Ter. a sáb.: 10h às 18h30. Dom.: 10h às 17h30.