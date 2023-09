SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após passar mal em voo, Leci Brandão, 79, foi internada às pressas para exames neurológicos, mas já recebeu alta médica e está em casa.

Leci Brandão passou mal durante uma viagem de avião de São Paulo ao Rio de Janeiro e foi encaminhada ao hospital Copa D'Or, em Copacabana (RJ).

A reportagem confirmou com o hospital que a artista realizou exames ao longo da madrugada e foi liberada para ir para casa após os resultados não apresentarem problemas neurológicos.

Em contato com a revista "Quem", o empresário de Leci informou que a artista foi ao hospital após apresentar dificuldade para mexer a mão e está bem após o atendimento médico.

"Após o voo da ponte-aérea São Paulo/Rio de Janeiro, Leci desembarcou e teve dificuldade em movimentar a mão, percebendo algo no pulso. Ela foi levada do pronto-socorro do aeroporto para o Copa D'Or, onde fez exames e está bem."