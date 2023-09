RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 26, usou as redes sociais neste domingo (25) para rebater os comentários de internautas sobre a sua cirurgia bariátrica. A cantora se irritou com as críticas referentes à perda de peso. Muitas pessoas têm questionado se o procedimento teria dado certo, e a funkeira explodiu: "Nunca pedi opinião de ninguém sobre meu corpo porque ele é meu, e faço dele o que eu quiser", começou.

Ela ainda explicou que a bariátrica é um processo individual. "Se deu certo ou não, iremos saber com o tempo. Porque o que faz milagre é lipo e mudança de hábito, não bariátrica."

Por fim, ela pede que as pessoas parem de dar opiniões sobre ela sem que ela peça. "Muita gente dando opinião sem ser pedida. 'Ah, mas você é uma pessoa pública'. Continuo não pedindo sua opinião", disse.

Todynho prosseguiu: "Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser. Se olhe no espelho, olhe sua vida e veja se você pode estar falando da vida de alguém", concluiu.