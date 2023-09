SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Rod Stewart se apresenta esta semana no Brasil, em show que faz em conjunto com a brasileira Ivete Sangalo. Mas o artista diz que esta pode ser a última vez que toca no país.

"Não sei se vou voltar para o Brasil depois disso", afirmou o músico durante uma entrevista ao Fantástico. "Quero aproveitar cada minuto dessa experiência."

Stewart também descartou a possibilidade de uma aposentadoria dos palcos durante a conversa ao programa da Globo. "Uma vez eu pensei em parar, mas desisti. Eu amo o que faço, é o melhor trabalho do mundo", declarou.

O cantor ainda revelou que fará duetos com Ivete durante o show em São Paulo, incluindo na canção "Sailing", um dos seus grandes hits da carreira.

O show de Rod Stewart e Ivete Sangalo acontece no próximo dia 30 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo.