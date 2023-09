ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um fato curioso que aconteceu tarde da última terça-feira (26) chamou a atenção de funcionários da CNN Brasil. Johnny Saad, dono da Band, esteve na sede da emissora na Avenida Paulista, zona centro-sul de São Paulo. Ele foi visitar João Camargo, principal executivo do canal de notícias da TV por assinatura desde o ano passado.

O fato atraiu olhares curiosos de quem estava presente porque jamais um executivo de televisão ou comunicação, ainda mais concorrente, havia estado na CNN Brasil desde que ela se instalou no Brasil, em 2019.

Jornalistas pensaram tratar-se de uma entrevista ou até mesmo uma negociação para uma possível parceria entre as partes.

Na verdade, a visita foi de negócios, mas de outros que os dois possuem juntos. Johnny é sócio de João Camargo na Nativa FM, rede de rádios com mais de 25 emissoras pelo país, e que toca música popular e sertaneja.

Na Grande São Paulo, já foi líder de audiência e, nos últimos tempos, tem frequentado o top cinco das mais ouvidas. Ela faz parte do portfólio de rádios do Grupo Bandeirantes, que pertence a Johnny, desde 2004. João Camargo também tem parte na Rádio BandNews FM, projeto de notícias 24 horas do Grupo Bandeirantes.

Além da rádio, a BandNews tem um canal de TV paga que concorre com a CNN. Johnny e João falaram também da atual situação política e do mercado no Brasil.

Ambos são amigos faz muito tempo. Antes de João assumir a CNN Brasil, ele chegou a pedir conselhos para Johnny.

Procurada pelos reportagem, a CNN confirmou a visita de Johnny Saad à empresa.