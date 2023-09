SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores dos Estados Unidos conseguiram pegar uma raia de 180 quilos e 1,5 metro de largura. As informações e imagens foram disponibilizadas no perfil da entidade Connecticut Fish and Wildlife nas redes sociais.

Segundo eles, o nome do animal que vive no Atlântico norte é "roughtail", que pode ser traduzido como cauda áspera gigante.

O bicho possui uma cauda venenosa, mas não demonstra agressividade e se mantém longe da costa. Após fotografias e medições, a raia foi devolvida para a água.