ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Jovem Pan segue em um processo de mudanças em seu elenco. O canal de notícias de Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, dispensou os serviços de Antonia Fontenelle e Felipeh Campos, que atuavam no programa matinal Morning Show, exibido das 10h às 12h.

Procurada pela reportagem, a Jovem Pan confirmou que os dois foram dispensados pela emissora. Campos deu outra versão em suas redes sociais. Diz que pediu para sair da TV por que não havia mais espaço para entretenimento, seu foco na carreira desde que participava do A Tarde é Sua, com Sonia Abrão, na RedeTV!. Ele foi recentemente contratado pelo Kwai, aplicativo de vídeos curtos concorrente do TiK Tok, para cobrir A Fazenda 15, da Record.

"Há 365 dias eu assumia o entretenimento do Morning Show pela Jovem Pan, e hoje me despeço através de novas propostas que surgem pelo caminho! Estou feliz? Sim, claro. Feliz por começar uma nova empreitada e satisfeito por ter entregado tudo por onde passei. Continuarei no ?Link Podcast?, mas agora também no Kwai Brasil, fechou?", disse.

Para a Folha de S.Paulo, Antonia confirmou que foi desligada do canal de TV paga. A apresentadora já vinha tendo problemas que se tornaram públicos. Em agosto, ela foi desmentida pelo apresentador Paulo Mathias e disse no ar que preferia ser dispensada do que continuar na atração.

"Eles me perguntaram se eu queria voltar para o Morning, e eu disse que no Morning eu não ficaria mais. Eu já tinha pedido para me dispensarem... Então, me dispensaram porque não tem nada em vista para mim. A Jovem Pan não tem condição de pagar alguém para ficar em casa. E nem eu gostaria disso, né?", comentou.

"Eu tinha prometido para o Tutinha que ia ficar dois meses no Morning, porque segundo eles, o programa estava no traço. E eu fiquei seis meses. Mas eu nunca quis fazer o Morning. Fazer programa remoto não é bom. A linha da Jovem Pan não tem nada a ver comigo. Não sou comentarista. Eu sou uma comunicadora, me adapto em qualquer coisa, mas nunca tive a intenção de ficar lá", comentou ela.

"Infelizmente, não é só o Tutinha que manda na Jovem Pan. Tem gente que trabalha contra a Jovem Pan lá dentro, e é uma pena. Mas enfim, estou aqui, sou amiga do Tutinha, a hora que ele precisar de mim ele sabe onde me achar. Se ele gritar, eu vou ajudar", diz a apresentadora, que seguirá com seu canal no YouTube, o Na Lata.

As mudanças no Morning Show não devem parar por aí. A Jovem Pan pretende reformular toda a atração. Estuda-se a saída de Paulo Mathias, atual âncora do programa, para outros projetos.

A ideia é aumentar o teor político para competir direto com o Conexão, apresentado por Camila Bomfim, Daniela Lima e Leilane Neubarth na GloboNews.