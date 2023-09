SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Kevin Spacey, que foi absolvido de nove acusações de crimes sexuais em julho, agora se encontra envolvido em um novo processo legal. Um massoterapeuta de Nova York alega que Spacey teria feito supostamente forçado favores sexuais inadequados durante uma sessão de massagem que o ator havia contratado. As informações são do TMZ.

Segundo a denúncia, divulgada nesta sexta-feira (29), o vencedor do Oscar teria oferecido dinheiro extra em troca de favores sexuais enquanto recebia a massagem. Em 2016, o massoterapeuta afirma ter sido contratado por Spacey para realizar três sessões de massagem de 90 minutos no New York Edition Hotel, agendadas para os meses de agosto e setembro daquele ano. É importante ressaltar que o ator teria utilizado um nome falso para fazer as reservas e até mesmo uma máscara de esqui para ocultar sua identidade durante a consulta.

De acordo com documentos obtidos pelo site TMZ, o massoterapeuta alega que, durante a sessão de massagem, Spacey teria insistido em que o foco fosse nas nádegas. Além disso, o ator teria pressionado para que fossem realizadas posturas de ioga que resultaram na exposição de suas partes íntimas. Por fim, ele teria supostamente tentado forçar o massoterapeuta a tocar em seus órgãos sexuais contra a sua vontade.

Após esses incidentes, o profissional afirma que decidiu não mais atender reservas no hotel onde as alegações teriam ocorrido.

Esta não é a primeira vez que Kevin Spacey enfrenta acusações. Em 2016, ele foi acusado por outro massoterapeuta de forçá-lo a tocar em seus órgãos genitais durante uma sessão de massagem em sua residência. O ator negou veementemente essa acusação, e o caso foi arquivado após a morte do suposto denunciante durante a investigação.