SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Felipe Neto afirmou que vai se afastar do YouTube por um período. Ele divulgou um vídeo com o anúncio da pausa em seu canal na plataforma neste sábado (30).

Neto disse que vai "repensar algumas rotas" em relação ao conteúdo que produz e aos patrocínios de seus canais. Ele afirmou que ter feito oposição ao governo de Jair Bolsonaro atrapalhou o crescimento de sua empresa.

"É importante que vocês lembrem que para que esse conteúdo exista eu tenho despesas colossais. E os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita 'porradaria' pública. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero."

O influenciador afirmou que teve que adaptar sua empresa para continuar operando após sua luta política. "Enquanto todos os influenciadores enchiam o Instagram com todas as marcas possíveis e imagináveis, eu fiz zero campanhas, porque nenhuma empresa que opera no Brasil quer vincular a imagem a um cara que tava sendo odiado por, sei lá, 25% dos eleitores".

Neto ainda vai publicar vídeos que já estão gravados, mas depois vai ficar um tempo sem criar conteúdo novo. Ele vai ao Porto, em Portugal, a convite do principal time de futebol da cidade, para assistir ao jogo da equipe contra o Barcelona, pela Champions League.

O youtuber comemorou que Bolsonaro perdeu a eleição e agora está inelegível, e disse que vai usar o tempo sem fazer vídeos para "ver quais caminhos quero tomar". "Mudanças são necessárias e não saem quando a gente está abarrotado [...] Estou indo para relaxar minha cabeça, vou ficar bem quietinho mesmo."