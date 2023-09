SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com a modelo Celina Locks segue a todo vapor em Ibiza. O casal preparou uma série de comemorações que começaram na última segunda-feira (25) e vão até domingo (1º), com muitos famosos entre os convidados.

Neste sábado (30), quem esteve presente foi a atriz Marina Ruy Barbosa, no ar como a vilã Preciosa de "Fuzuê" (Globo). Para a ocasião, ela escolheu um longo de cor verde metalizado da grife italiana Gucci, que pode ser encontrado na internet por cerca de R$ 33 mil (sem contar o frete).

Porém, o que ela não esperava é que iria se deparar com outra pessoa com exatamente o mesmo look no evento. No caso, a influenciadora Cinthya Marques, que também escolheu o vestido de lamê com um aplique em formato de flor na altura do colo.

Ambas postaram fotos com os o vestido neste sábado. "Pronta para celebrar a união dos amigos!", celebrou Marina. Por sua vez, Cinthya apenas usou a hashtag #CRWedding (que une as iniciais de Celina e Ronaldo com a palavra "casamento" em inglês).

Além das duas, diversas celebridades estão na ilha espanhola para participar da festança. Entre os presentes, estiveram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Fernanda Paes Leme, Sabrina Sato, Galvão Bueno, Felipe Andreoli e Rafa Brites, João Guilherme Silva e Schynaider Moura.