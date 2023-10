SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês musical de outubro na capital paulista tem uma boa mistura de exemplares clássicos e novidades da música brasileira e internacional.

De outras terras, por exemplo, tocam na capital paulista o grupo Evanescente, liderado por Amy Lee, e a banda americana de punk rock Black Flag, que celebra as quase três décadas de trajetória. Tem também a apresentação da cantora de jazz Madeleine Peyroux, famosa por interpretar canções de nomes como Bob Dylan e Leonard Cohen, e da dupla Perotá Chingó.

Do lado brasileiro, o mineiro FBC lança seu álbum "O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar Para Outro Planeta", sucessor do elogiado "Baile", de 2021. Quem também lança um novo trabalho é o rapper Ogi, com "Aleatoriamente", produzido por Kiko Dinucci.

O músico Jorge Ben Jor também retorna a São Paulo para show solo após uma animada apresentação no Coala Festival, em setembro. A turnê de retorno e ?ao mesmo tempo? despedida de Restart completa a agenda, que também tem apresentações de Fresno e Gaby Amarantos em dose dupla --no festival Batekoo e na Sala São Paulo, onde toca com orquestra e Xenia França.

Veja, abaixo, 15 shows que acontecem em São Paulo neste mês --e saiba como comprar ingressos para eles.

*

Batekoo

A festa criada em Salvador, em 2014, faz uma nova edição do seu festival de música destinado especialmente à comunidade negra, afro-diaspórica e LGBTQIA+. Desta vez, sob o mote "o big bang dos pretos", o evento convida atrações como Liniker, Grupo Revelação, Gaby Amarantos, Tasha e Tracie, DJ Gabriel do Borel e Mu540, entre outros.

Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, Instagram @batekoo. Sáb. (7), das 12h às 22h. A partir de R$ 110 em Shotgun

Black Flag

A banda americana de punk rock celebra as quase quatro décadas de lançamento de seu segundo disco, "My War" (1984), além de passar por sucessos de outros trabalhos em um repertório de cerca de duas horas. Também tocam na noite as bandas brasileiras Cóleras e Garotos Podres.

Carioca Club -. r. Cardeal Arcoverde, 2.899, Instagram @cariocaclub. Sex. (27), às 19h. A partir de R$ 190 em Clube do Ingresso

Céu

A cantora mostra seu show "Fênix do Amor", que passeia por toda a sua trajetória usando as canções de amor que já escreveu como fio condutor. Aparecem, por exemplo, faixas de "Apká", de 2019.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical. Sáb. (7), às 22h. A partir de R$ 120 em Sympla

Evanescence

A banda americana liderada por Amy Lee desembarca no Brasil com repertório formado por vários momentos de sua carreira ?como o álbum "Fallen", de 2003, que tem hits como "Bring Me To Life", "My Immortal" e "Going Under".

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, Instagram @allianzparque. Sáb. (21), às 21. A partir de R$ 350 em Eventim

FBC

O artista mineiro faz o lançamento de seu "O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão nos Levar Para Outro Planeta", sucessor de "Baile", de 2021. O novo trabalho explora vertentes da disco music e fala sobre o amor. Ele leva ao palco do Sesc repertório baseado nas 15 faixas do disco, que incluem participações como a de Don L.

Sesc Pompeia - av. Clélia, 93, Água Branca, Instagram @sescpompeia. Qui. (12), às 18h30, e sex. (13) e sáb. (14), às 21h30. A partir de R$ 12 em Sesc

Gaby Amarantos e Xenia França

A série Encontros Históricos, promovida pela principal casa de música clássica de São Paulo, une a paraense Gaby Amarantos à baiana Xenia França à orquestra Brasil Jazz Sinfônica. Juntos, tocam repertório que inclui canções das artistas e também de Rita Lee, Gilberto Gil e Dorival Caymmi.

Sala São Paulo - pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Sáb. (14), às 22h. A partir de R$ 39,60 em Inti

Jorge Ben Jor

Depois de uma apresentação paulistana no Coala Festival, em setembro, o carioca retorna para um show solo em que passa por uma sequência afiada de grandes sucessos de sua carreira, como "Jorge da Capadócia", "Mas Que Nada" e "País Tropical".

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Sáb. (21) , às 22h. A partir de R$ 220 em Ticket360

Madeleine Peyroux

A cantora de jazz leva, ao palco do Teatro Bradesco, as famosas versões de seu "Careless Love", de 2004, que inclui faixas de Leonard Cohen, Bob Dylan e Elliott Smith. Ela também antecipa canções do álbum de inéditas que lançará no ano que vem.

Teatro Bradesco - r. Palestra Itália, nº 500, loja 263, 3º piso, Perdizes, Instagram @teatrobradesco. Qui. (4), às 21h. A partir de R$ 140 em Uhuu

Rodrigo Ogi

O rapper lança, no Sesc Pinheiros, seu álbum "Aleatoriamente", que soltou nos últimos dias de setembro. Acompanhado de convidados como Kiko Dinucci --produtor do álbum-- Juçara Marçal e Don L no palco, ele canta sobre temas como violência policial e precarização do trabalho e mergulha no terror e surrealismo nas composições.

Sesc Pinheiros - r. Pais Leme, 195, Pinheiros, Instagram @sescpinheiros. Sex. (27), às 21h. A partir de R$ 12 em Sesc

Onda Vaga

O grupo argentino leva sua mistura de reggae, ska e ritmos folclóricos e latinos ao palco do Cine Joia. Eles tocam faixas do mais recente "Rojo", deste ano, e canções mais antigas.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. Qui. (19), às 19h. A partir de R$ 120 em Pixel Ticket

Poison Fruit

O grupo musical toca pela segunda vez na casa --na primeira, ainda contava com seu baterista, o famoso Mamão, integrante do trio Azymuth. Agora, seu filho Thiago Conti assume o lugar do pai no instrumento para o show que o homenageia. No repertório, canções do disco de Mamão que dá nome à banda, de 2019. Também tocam na noite os DJs Ubunto, Giu Nunez e Gigios.

Cineclube Cortina - r. Araújo, 62, República, Instagram @cineclubecortina. Sex. (6), às 23h. A partir de R$ 30 em Sympla

Perotá Chingó

A dupla argentina formada por Dolores Aguirre e Julia Ortiz comemora, em solo brasileiro, os 11 anos de estrada com a turnê mais recente, que passeia por sua trajetória musical inspirada em sons folclóricos e sonoridades sul-americanas.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Sex. (20), às 21h. A partir de R$ 70 em Ticket360

Restart

Alguns anos de roupas coloridas e franjas de cabelo darão seu último adeus na turnê do grupo que fez sucesso nos anos 2000. Depois de um hiato de quase uma década, a banda reencontra nos palcos para dar adeus ao público ao som de músicas como "Levo Comigo" e "Recomeçar".

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed. Dom. (8) , às 20h30. A partir de R$ 280 em Ticket360

Rock Session

O festival de música tem a banda Fresno, que está em turnê do álbum "Vou Ter Que Me Virar", de 2021, como atração principal. Também tocam na noite Raimundos, Braza e Day Limns, além do projeto de 30 anos do Charlie Brown Jr..

Vibra São Paulo - av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, Instagram @vibrasaopaulo. Sex. (6), às 20h. A partir de R$ 180 em Uhuu

Sons da Rua

Dedicado à cultura hip hop, o evento faz sua sexta edição com atrações de peso na cena nacional e também uma batalha de rimas, que reúne vencedores de competições de rap feitas em São Paulo. Fazem show Djonga, Tasha e Tracie e MC Luana, Orochi e Borges, Don L, MC Dricka e o projeto Favela Vive.

Memorial da América Latina - av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, Instagram @festivalsonsdarua. Sáb. (14), a partir das 12h. A partir de R$ 90 em Ticket360