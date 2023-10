SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jake Abraham, do filme "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes", de 1998, morreu em decorrência de um câncer de próstata neste domingo (1º), aos 56 anos, segundo informações da BBC.

Abraham tornou público o diagnóstico em julho deste ano, já com metástase. "É assustador ser confrontado com sua própria mortalidade. É a coisa mais tenebrosa que alguém pode enfrentar. É muito difícil", disse o artista na ocasião, em entrevista ao jornal The Liverpool Echo.

Jake Abraham nasceu em 1967, em Liverpool, na Inglaterra. Além de "Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes", dirigido por Guy Ritchie, ele ficou conhecido por atuar em filmes de ação como "Penalidade Máxima" e "Fórmula 51", ambos de 2001.

O artista começou sua carreira na década de 1980, no Everyman Youth Theatre, e participava regularmente de produções no Royal Court de Liverpool, segundo a BBC. Em janeiro deste ano, o ator estreou "The Scouse Jack and the Beanstalk".

Kevin Fearon, diretor executivo do Royal Court Theatre, disse que as futuras apresentações serão dedicadas ao ator. "É uma grande perda para nós, para a família e para a cidade", disse.