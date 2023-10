SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não há descrição melhor para essa hospedagem do que "digna de princesa". A Althorp House, mansão onde a Princesa Diana passou a infância, está disponível para reservas. A casa fica em Northamptonshire, na Inglaterra, e é onde o túmulo de Lady Di está localizado.

A casa, pertencente ao conde Charles Spencer, irmão de Lady Di, é normalmente aberta a visitações para o público em geral, mas elas foram suspensas até 2024. Em um site diferente, é possível ver as especificidades da mansão.. O preço não é especificado, mas, conforme o jornal britânico The Mirror, os interessados devem desembolsar milhares de libras para passar apenas uma noite no local.

Segundo o site, a mansão tem 38 quartos e 33 banheiros e pode acomodar até 72 pessoas. A capacidade para refeições é de 140 pessoas. Há espaço para recepções com capacidade para 250 pessoas, e é possível configurar uma tenda para acomodar até 500 pessoas.

O local oferece serviço de catering interno, e você pode trazer suas próprias bebidas sem custo adicional. Além disso, é possível obter uma licença para música e bar, incluindo a opção de licença tardia. A propriedade é de uso exclusivo, o que significa que você terá todo o espaço para si. A descrição não menciona o túmulo da princesa.