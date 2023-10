SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De volta ao Brasil após uma viagem, Débora Nascimento afirmou que desconhece a existência de um suposto processo movido contra ela por Marina Ruy Barbosa.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a atriz disse que os boatos são uma "papagaiada" e "notícia falsa. "Isso é uma irresponsabilidade e falta de ética de veículos de mídia. Não fui notificada, não recebi notificação nenhuma. Parem com essa cafonice de colocar mulher contra mulher, isso é piegas, beijos de luz."

As notícias começaram após a participação da artista em um podcast, em setembro, quando disse que o episódio conhecido como "surubão de Noronha" foi uma "cortina de fumaça" para a suposta traição de seu ex-marido, o ator José Loreto. Marina teria ficado incomodada com as recentes declarações, supostamente acionando a colega de trabalho na Justiça.

"Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o quê, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes, que têm discernimento, ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não", afirmou Débora na época.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Marina disse que não tem nada a dizer no momento.