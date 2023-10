ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após fracassar na audiência em uma reprise realizada pelo SBT, a novela "Rebelde" (2004) será incluída no catálogo do Globoplay, a plataforma de streaming da Globo.

A estreia será em novembro, mês em que a banda RBD, criada dentro da produção, fará shows de sua turnês de reunião no Brasil.

A informação foi confirmada pela assessoria do streaming à Folha de S.Paulo. A empresa informou que vai disponibilizar, inicialmente, a primeira temporada do folhetim. Ao todo, "Rebelde" tem três temporadas com 440 capítulos no total.

"Rebelde, o fenômeno dos anos 2000, estreia no Globoplay em novembro! E com versão dublada e em áudio original com legenda. Os fãs poderão relembrar a primeira temporada na íntegra, inclusive com as vinhetas de intervalo e encerramento", diz o comunicado.

O anúncio do Globoplay acontece em um momento que a emissora de Silvio Santos decidiu tirar a trama do ar ainda neste mês, mais exatamente no próximo dia 13 de outubro. Ou seja, no SBT, a novela sairá do ar antes dos shows da banda no país.

Em seu lugar, o SBT fará uma alteração na programação. O Fofocalizando vai começar mais cedo, às 14h15. Já a partir do dia 16, às 16h15, o SBT vai exibir a novela "A Gata" (2010), protagonizada por Maite Perroni, uma das estrelas da novela teen.

Nesta nova reexibição, "Rebelde" sai do ar como um grande fracasso. Ao todo, serão exibidos 90 capítulos dos 215 originais da primeira temporada da produção. O SBT chegou a condensar oito capítulos em um.

Desde a estreia, "Rebelde" tem média de 2,7 pontos na Grande São Paulo, principal referência para investimentos do mercado publicitário. Cada ponto representa 207 mil indivíduos atualmente.

O índice não é tão ruim para a atual fase do SBT, mas o problema é que "Rebelde" tem recebido com 4 pontos da reprise de "Chiquititas" (2013-2015) e entregado com menos de 2 para o Fofocalizando, que vem a seguir.

A situação é ainda pior em outras capitais do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a reprise alcança apenas 1,6 ponto de média até o momento. No Recife e em Salvador, a situação a novela chega a marcar traço de audiência, algo raríssimo para uma rede do porte do SBT. Em Porto Alegre, "Rebelde" também chega ficar com menos de um ponto por diversos minutos.