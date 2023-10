ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecidos do grande público por terem feito parto do Big Brother Brasil, três ex-BBBs serão as estrelas de O Grande Assador, reality culinário que estreia neste sábado (7) na RPC, afiliada da Globo no Paraná.

Cezar Lima, campeão da 15ª edição do reality; Gustavo Marsengo, participante popular no BBB 22; e Tatiele Polyana, do BBB 14, juntamente com Marcelo Zagonel, do BBB 14, estarão no programa.

Com familiares ou namorados, eles vão disputar durante algumas semanas o posto de grande churrasqueiro no estado sulista. A exceção é Zagonel e Tatiele, que formarão uma dupla única.

No formato, os competidores se enfrentam em vários tipos de dinâmicas, incluindo times contra times, desafios entre dois participantes e repescagem.

Curiosamente, o programa costuma ter apenas amadores em sua versão normal. Mas para repercutir, a optou-se dessa vez por apostar em ex-participantes de realities.

Além dos BBBs, Douglas Ramalho, finalista do The Voice Brasil, também está na atração. A atração vai ao ar para o Paraná, a partir das 15h, antes do Caldeirão com Mion.