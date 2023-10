SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Allen White, conhecido por estrelar a série "O Urso" (Star+), anunciou perante a Justiça o seu compromisso de abster-se do consumo de bebidas alcoólicas, como parte de um acordo de guarda das duas filhas que compartilha com sua ex-mulher, a atriz Addison Timlin. De acordo com documentos obtidos pelo site americano TMZ nesta quarta-feira (11), o artista se submeterá a testes de alcoolemia até cinco vezes por semana nos períodos em que estiver com a guarda de suas filhas, Ezer, 4, e Dolores, 2.

White perderá seus direitos de visita caso seja detectado o consumo de álcool. Se um teste acusar positivo, o ator ainda terá a oportunidade de realizar um segundo teste 15 minutos depois, a fim de confirmar o resultado. Além disso, ele deverá participar de pelo menos uma reunião do programa Alcoólicos Anônimos por semana, juntamente com outras terapias indicadas no documento.

O casal, que esteve junto por três anos, anunciou o término de seu relacionamento em maio deste ano. Inicialmente, Addison havia solicitado a guarda plena das filhas, com visitas programadas para o ex-marido, enquanto White buscou a custódia conjunta das crianças.

No entanto, após uma nova avaliação do júri norte-americano do caso, foi determinado um novo acordo em que os dois compartilham a custódia.