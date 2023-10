ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Disney vai devolver a marca Fox Sports definitivamente em janeiro de 2024. O Fox Sports 2, que segue no ar sozinho desde 2022, dará lugar ao ESPN 5. Com isso, o Fox Sports deixará de existir no Brasil oficialmente após 12 anos no ar na TV por assinatura.

A informação é confirmada pela ESPN à Folha de S.Paulo. A ESPN pretende manter o canal linear por conta de uma questão de oferta com as operadoras que distribuem o conteúdo. O Star+, streaming adulto com programação esportiva da Disney, segue como prioridade de investimentos nos próximos anos.

O Fox Sports 2 ainda era usado de forma obrigatória para cumprir o acordo de fusão entre ESPN e Fox com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), aprovado em maio de 2020.

O canal principal já havia saído do ar em 17 de janeiro de 2022, quando se transformou em ESPN 4 naquela ocasião.

O Fox Sports chegou ao Brasil em 2012, após grande sucesso na América Latina. O grande trunfo naquele momento era a exibição exclusiva da Libertadores e da Copa Sul-Americana no Brasil. Isso praticamente forçou sua entrada nas principais operadoras do país.

Com a pressão do público, não teve jeito. Claro, Net e Sky cederam à TV e mostraram o inédito título do Corinthians na Libertadores naquele ano.

Por ter grande audiência e dar espaço para talentos que não eram tão badalados assim, o Fox Sports fez alguns jornalistas ganharem fama e exposição. Gustavo Villani, hoje na equipe da Globo, passou a ter mais reconhecimento do seu trabalho no canal esportivo.