SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Ana Paula Padrão viveu momentos de angústia neste domingo (22), quando seu marido, Gustavo Diament, sofreu um grave acidente após ser vítima de um assalto na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades de São Paulo. Nesta segunda-feira (23), a comunicadora gravou um vídeo direto de um hospital para relatar o ocorrido e atualizar o estado de saúde de seu companheiro.

No vídeo, a jornalista relatou a situação que levou ao incidente, explicando que ela estava no carro acompanhada do cachorro da família, enquanto Diament estava retornando de moto. Durante o trajeto pela rodovia, Ana Paula recebeu a notícia de que algo havia acontecido com ele e recebeu sua localização, o que a levou a retornar cerca de 30 quilômetros.

"Ele foi assaltado. Uma outra moto com duas pessoas armadas, fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão e saiu correndo. Parece que houve uma perseguição e, entre uma pista da Dutra e outra, em um determinado trecho, tem uma vala de sete metros de profundidade e ele caiu nessa vala", relatou Ana Paula.

Com a queda, Diament sofreu múltiplas fraturas nas escápulas, na coluna vertebral e na bacia. A jornalista enfatizou que, embora o quadro seja sério, o pior já passou e que estará mais ausente nas redes sociais para acompanhar de perto a recuperação de Gustavo.

"Para uma queda dessa altura depois de uma perseguição à mão armada... sim, a moto foi embora e deixou ir... ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, ele tem uma vértebra no meio da coluna fraturada, ele tem uma outra vértebra na base da coluna fraturada e ele quebrou a bacia. Até agora são os achados, tem outros exames para fazer. O pior já passou", concluiu ela.