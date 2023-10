SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriela, ex-Pugliesi e, agora, Morais, foi a entrevistada do programa De Frente com Blogueirinha, no Youtube, da última segunda-feira (23) e explicou a história por trás de mais uma mudança de nome. O sobrenome com o qual ficou conhecida pertence ao primeiro marido, o personal trainer Thiago Pugliesi, e a influenciadora já havia tentado desassociar-se dele antes.

Gabriela disse que, por não ter sido criada pelo pai biológico, nunca teve apego ao seu nome de batismo e adotou o "Pugliesi" quando se casou pela primeira vez, há dez anos. "Eu realmente coloquei esse nome porque eu me casei no civil. Depois, eu fiquei conhecida assim", disse ela à Blogueirinha.

Como sua imagem na internet estava associada ao sobrenome, ela o manteve por alguns anos, mesmo após divorciar-se de Thiago e de casar-se com Erasmo Viana, seu segundo marido. Agora, já casada com Túlio Dek e grávida de seu segundo filho, Gabriela decidiu mudar mais uma vez.

A influenciadora ainda disse que Túlio precisou alterar sua certidão de nascimento para incluir "Morais" nos nomes da mulher e dos filhos. "Eu tive que mudar o nome dele na certidão porque ele não tinha 'Morais', que era um nome da mãe". A influenciadora disse que escolheu o sobrenome porque teve um certo "feeling" que a fez mobilizar toda a família.

Gabriela já havia tentado se desvincular do sobrenome "Pugliesi" desde 2021, quando namorava Túlio e após crise por dar festa durante quarentena pela pandemia de Covid-19. Na época, ela mudou seu perfil do Instagram para @eusougabriela e passou a se definir como "Gábi", como também nomeia sua linha de produtos de saúde e beleza.