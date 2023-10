SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns dos títulos da 47ª Mostra de São Paulo estão disponíveis gratuitamente em três plataformas de streaming: Itaú Cultural Play, Sesc Digital e Spcine Play.

Amantes das artes plásticas devem se deliciar com o documentário "Tomando Veneza", no Itaú Play, longa que passa a limpo um antigo boato, que apontava uma manipulação no resultado da tradicional Bienal de Veneza pelos americanos em 1964 -anos de Guerra Fria.

A plataforma exibe um filme por dia (entre sexta, 27, e domingo, 29), sempre às 20h. O longa fica disponível por quatro horas.

No Spcine Play, as produções são gratuitas até atingir o limite de 500 visualizações. A seleção destaca títulos que evidenciam a falta de igualdade de gênero no Irã, entre eles, "6 Filmes de 6 Diretoras", reunião de curtas de mulheres iranianas.

Já o Sesc Digital exibe seis documentários de Sylvain George, diretor francês que já foi assistente social e acompanha em diferentes filmes a questão dos imigrantes e refugiados no porto de Calais, na França.

A situação dos refugiados continua como tema em outras produções, como na ficção "Vale do Exílio" e no documentário "Ousamos Sonhar". Na plataforma do Sesc, os filmes estão disponíveis entre os dias 26 e 1º/11, ou até atingirem 2.000 visualizações cada um.

**Itaú Cultural Play**

Tomando Veneza

Taking Venice, EUA, 2023. Direção: Amei Wallach. 98 min.

O documentário revela a história por trás dos rumores da Bienal de Veneza de 1964. Diz a lenda que, naquele ano, o governo americano manipulou o resultado para que o artista texano Robert Rauschenberg levasse o prêmio principal.

Streaming Itaú Cultural Play, dia 27, às 20h (disponível por 4 horas); e dias 27, às 21h45, no Espaço Itaú Augusta 4; 28, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos; e 29, às 14h, no Spcine Olido

A Geração Ameaçada

The Endangered Generation, Panamá/Austrália/EUA/Indonésia/Reino Unido/Nova Zelândia, 2022. Direção: Celeste Geer. 90 min.

O documentário mescla ciência e o conhecimento das populações originárias da Austrália para questionar a ideia de que o mundo é movido por egoísmo e competição.

Streaming Itaú Cultural Play, dia 28, às 20h (disponível por 4 horas); e dia 28, às 15h50, no Espaço Itaú Frei Caneca 4

Paisagens Radicais

Radical Landscapes, Suíça/Itália, 2022. Direção: Elletra Fiumi. 87 min.

Após a morte do pai, Fabrizio Fiumi, em 2014, a diretora herda um grande e confuso arquivo, no qual descobre que o progenitor foi membro de um importante e radical coletivo de arquitetura.

Streaming Itaú Cultural Play, dia 29, às 20h (disponível por 4 horas); e dia 26, às 16h, no Spcine Olido

**Sesc Digital**

Croma Kid

Idem, Rep. Dominicana, 2023. Direção: Pablo Chea. Com: Bosco Cárdenas Guzmán, Jaime Piña e Nashla Bogaert. 92 min.

Nos anos 1990, um pré-adolescente vive em uma família que adora gravar tudo e sonha em lançar um programa na TV. Em um estúdio, um acidente fantástico acontece e um dispositivo analógico faz com que seus pais desapareçam. A salvação pode estar nos vídeos caseiros de casa.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dia 25, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos

Dulcineia

Idem, Portugal, 2023. Direção: Artur Serra Araújo. Com: António Parra, Alba Baptista e Ana Cunha. 87 min.

Após ano de boemia em Lisboa, um contrabaixista volta para Porto, onde mora sua família. No entanto, ao assistir a um concerto de um pianista, percebe que o músico está tocando a obra que ele compõe há anos na sua cabeça. Baseado no romance "O Ano Sabático", de João Tordo.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 27, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos; e 29, às 15h30, no Cineclube Cortina

Fragmentos (Minha Boca, Minha Revolta, Meu Nome)

Les Éclats (Ma Gueule, Ma Révolte, Mon Nom), França, 2011. Direção: Sylvain George. 84 min.

Neste documentário, o diretor registrou por mais de quatro anos os risos e a fúria de refugiados que ficaram retidos no porto de Calais, na França.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 26, às 21h30, no Espaço Itaú Frei Caneca 5; e 31, às 16h, no Espaço Itaú Frei Caneca 4

O Impossível - Páginas Rasgadas

L'impossible - Pages Arrachées, França, 2009. Direção: Sylvain George. 104 min.

Dividido em cinco capítulos, o documentário vai de Calais a Paris, com imagens coloridas e em P&B, nos quais apresenta políticas desiguais que regem a vida de imigrantes, trabalhadores, desempregados e estudantes.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 26, às 19h10, no Espaço Itaú Frei Caneca 5; e 28, às 18h, no Spcine Olido

Ousamos Sonhar

We Dare to Dream, Reino Unido, 2023. Direção: Waad al-Kateab. 98 min.

O documentário retrata atletas de diferentes esportes e origens, como Irã, Síria e Sudão do Sul, que buscam o sonho de participar da Olimpíada de Tóquio, apesar de todas as adversidades.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dia 26, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos

Noite Obscura - Adeus Aqui, Em Qualquer Lugar

Nuit Obscure - Au Revoir Ici, N'importe Où, França/Suíça, 2023. Direção: Sylvain George. 183 min.

Em Melilla, enclave espanhol marroquino que fica entre o continente africano e o europeu, o documentário mostra um grupo de jovens marroquinos que fazem de tudo para chegar à Europa.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 26, às 18h10, no Espaço Itaú Augusta 4; 29, às 17h45, no Espaço Itaú Frei Caneca 5; e 1º/11, às 15h, na Cinemateca - Sala Oscarito

Paris É uma Festa - Um Filme em 18 Ondas

Paris Est une Fête - Un Film en 18 Vagues, França, 2017. Direção: Sylvain George. 95 min.

Pelo olhar de um estrangeiro solitário, o diretor registra poeticamente a paisagem urbana de Paris, passando por ameaças terroristas, manifestações, o silêncio e a alegria da cidade.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dia 31, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos

Que Descansem sem Paz (Imagens da Guerra)

Qu'ils Reposent en Révolte (Des Figures de Guerre), França, 2010. Direção: Sylvain George. 153 min.

Entre 2007 e 2010, o diretor mostra as condições de vida precárias dos imigrantes em Calais, na França, que ficam à mercê de políticas que não atendem às suas necessidades e acabam tratados como criminosos.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 27, às 18h10, no Spcine Olido; e 28, às 17h20, no Espaço Itaú Frei Caneca 5

Rumo a Madri

Vers Madrid: The Burning Bright, França/Espanha, 2012. Direção: Sylvain George. 150 min.

Em 2011, em formato de cinejornal experimental, apresenta o movimento popular 15 M, que discute os conceitos da filosofia na política ocidental e faz um retrato da luta de classes em Madri.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 26, às 20h10, no Espaço Itaú Frei Caneca 4; e 1º/11, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos

Vale do Exílio

Valley of Exile, Canadá/Líbano, 2023. Direção: Anna Fahr. Com: Maria Hassan, Hala Hosni e Michel Hourani. 106 min.

No início da guerra na Síria, duas irmãs fogem de Damasco e encontram abrigo em um assentamento no Líbano. Uma está grávida de oito meses e pensa em reencontrar o marido, a outra espera achar o irmão caçula, que está desaparecido. Sem familiares, elas buscam apoio em outras mulheres que estão no exílio.

Streaming Sesc Digital, de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 2.000 visualizações; e dias 29, às 16h, no Spcine Olido; e 31, às 18h45, no Cine Satyros Bijou

**Spcine Play**

Como Você Se Atreve a Desejar Algo Tão Terrível

Chetor Jorata Kardi In Arezooie Mozakhraf Ra Bekoni, Irã/Reino Unido, 2022. Direção: Mania Akbari. 72 min.

Por meio de trechos de filmes produzidos até a Revolução Iraniana de 1979, o documentário faz uma jornada pelo mundo reprimido das mulheres no país nos dias de hoje.

Streaming Spcine: até quarta (25), ou até atingir 500 visualizações; e dia 27, às 19h20, no Espaço Itaú Augusta 2

6 Filmes de 6 Diretoras

Uma seleção de seis curtas dirigidos por mulheres iranianas, que mostram as experiências de mulheres e crianças diante da sociedade patriarcal. Serão exibidos "O Zoológico" (2021), de Nafiseh Zare; "Irritada" (2021), de Dorsa Shirazinasab; e "Irã, Segundo Dia" (2021), de Kiana Montajabi, entre outros. 72 min.

Streaming Spcine: de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 500 visualizações; e dias 26, às 17h, no Spcine CCSP - Lima Barreto; 27, às 17h40, no Espaço Itaú Augusta 2; e 29, às 19h, no Spcine Biblioteca Roberto Santos

Uma Vida de Ouro

Or De Vie, Burkina Faso/França/Benin, 2023. Direção: Boubacar Sangaré. 85 min.

O documentário acompanha o cotidiano do jovem Rasmané, 16, que busca uma vida melhor no trabalho numa mina em Bantara (Burkina Faso), onde tem que descer a 100 m de profundidade para tentar encontrar ouro.

Streaming Spcine: de quinta (26) a 1º/11 (quarta), ou até atingir 500 visualizações; e dias 28, às 16h, no Spcine Olido; e 30, às 15h, no Cine Satyros Bijou