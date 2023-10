ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Quem tem assistido aos últimos capítulos de "Terra e Paixão", da Globo, tem notado um detalhe curioso, das as circunstâncias atuais. Lucinda, personagem de Débora Falabella, passou a treinar em uma academia para ter noções de defesa pessoal ?ela passou anos sendo agredida pelo ex-marido Andrade (Ângelo Antônio).

Ao fundo do cenário, uma bandeira de Israel tem aparecido com frequência. Nas redes sociais, alguns telespectadores pensaram ser um apoio da produção da novela ao país na guerra contra o grupo terrorista Hamas, que acontece desde o início do mês.

Mas não é isto. A modalidade de luta que Lucinda treina é o Krav Maga. Desenvolvido em Israel, a técnica envolve técnicas de luta, torções, defesa contra armas como armas de fogo, bastões, facas e golpes como socos, chutes, cotoveladas e joelhadas.

Criado por Imi lichtenfeld (1910-1998), o Krav Maga tem sido usada por forças de polícia e de guerra do mundo inteiro.

Entre eles, estão as Forças Especiais de Defesa de Israel e intimamente adotado por organizações de imposição da lei e segurança, como Mossad, Shabak, FBI e unidades da SWAT do departamento de polícia de Nova Iorque (EUA).

No Brasil, o Krav Maga passou a ser muito popular nos anos 2000 com divulgações na internet. Com isso, academias que ensinam explodiram em todo o país. Como forma de lembrar o país de origem, se usa a bandeira de Israel na academia.

As cenas de Lucinda na academia foram gravadas já com a guerra acontecendo. A produção não achou que teria alguma relação, já que não é citada durante a trama qualquer fato sobre o conflito com o Hamas.

"Terra e Paixão" ficará no ar até janeiro de 2024, quando dará lugar para o remake de "Renascer", que já está em gravação na Bahia.