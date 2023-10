SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Castela e o músico Gustavo Mioto surpreenderam seus fãs ao confirmarem a reconciliação de seu relacionamento amoroso. A notícia foi compartilhada pelos próprios artistas, em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (25).

O casal aproveitou a ocasião para compartilhar um registro de um passeio pelo Parque da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. "A vida é bem mais legal com você", escreveu Ana em seu post.

A retomada do relacionamento acontece cerca de um mês após Ana e Mioto anunciarem publicamente o término, apenas três meses após oficializarem a união.

O anúncio do retorno do namoro coincide com a estadia do casal nos Estados Unidos. Ana Castela encontra-se em turnê no país e tem programados quatro shows para o mês de outubro. Enquanto isso, Mioto está desfrutando de uma viagem na companhia de sua família.

A reconciliação do casal é celebrada por seus admiradores, e o nome dos artistas entrou para os assuntos mais comentados do Twitter, no fim da tarde desta quarta.