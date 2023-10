SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "B.A. - O Futuro Está Morto" é bem mais do que uma produção que discute o afeto, um Brasil descontrolado pela industrialização e uma amostra do quanto a juventude está mudando sua forma se relacionar. O protagonista da trama, Ariel, fala mais alto: ele é interpretado por BENJAMÍN, artista de 24 anos que é o primeiro homem transexual a ser o personagem principal de uma série inteiramente produzida e gravada no Brasil lançada por uma gigante do streaming, a HBO Max.

No auge da pandemia, em setembro de 2020, o ator contou nas redes a sua história: ele anunciou que tinha realizado sua transição de gênero. Antes, o ator de Sorocaba assinava como Bia Damini, e foi com este nome artístico que chegou a integrar temporada de 2019 de "Malhação", como a vilã Martinha. Agora, assinando como BENJAMÍN (em maiúsculas mesmo), sua vida ganha voos ainda mais altos.

"Confesso que não consigo dividir tanto assim em passado e presente, eu não penso assim. As pessoas falam dessa forma, e tá tudo bem, cada um tem um processo", explica BENJAMÍN, em entrevista por vídeo à reportagem. "Hoje tenho uma dimensão maior dos preconceitos que enfrentei e ainda enfrento, mas sinto que cheguei a um lugar de conforto. Sempre terei o inconformismo, os preconceitos atravessam a sociedade, mas estou feliz com esse momento."

O ator reconhece que teve privilégios para realizar sua transição e, por isso, fez questão de compartilhar todo o processo nas redes sociais ?incluindo o dia em que emitiu seu novo RG, em junho de 2022. Tudo foi feito de forma consciente. "Pessoas me xingaram, recebi textos e mais textos de mega conservadores, que vão continuar existindo. Como é que essas pessoas chegam a esse ponto e têm esse tempo livre?!"

Para desanuviar, BENJAMÍN gosta de fazer um detox das redes sociais ?um clássico em tempos de hiperconectividade. Chega a ficar três semanas sem abrir seu perfil no Instagram, como aconteceu nas últimas semanas, com a sequência de tantos trabalhos. De vez em quando, escapa para a praia ou para as montanhas. Gosta de cachoeiras. No começo deste ano, até retiro de meditação fez, com silêncio absoluto por 10 dias.

TRABALHO E FESTA

Agora, em outubro de 2023, o cenário é de completo agito para o artista multifacetado. Além de "B.A. - O Futuro Está Morto", BENJAMÍN lança seu segundo single, "sinto muito", na próxima terça-feira (31), com videoclipe no dia seguinte, em seu canal no YouTube. A capa de "sinto muito" foi disponibilizada com exclusividade ao F5 (veja na galeria acima).

E vem mais por aí. BENJAMÍN adianta que possui seu primeiro álbum de inéditas "em fase de produção", mas com lançamento somente no ano que vem. O momento é de "testar coisas" ?mesmo se definindo como um artista pop, gosta uns toques de bossa nova, samba e rock. "O pop me dá essa liberdade."

Em relação à série lançada pela HBO Max no último dia 19, o momento é de celebração. Diferente do momento em que compartilhou detalhes de sua transição, ele percebeu que a maioria dos comentários em suas publicações nas redes sociais é sobre a produção, muita coisa positiva.

"É massa ver que as pessoas têm isso de ficar rotulando, e às vezes é bom ser apenas um ator", reforça ele, que também prevê novos projetos audiovisuais. O importante, é claro, seguir sendo resistência.

"Fico irritado que a gente ainda venha passando por tanta coisa", conta BENJAMÍN, citando o caso do banheiro trans ter virado debate no Ceará e a própria votação da Comissão da Câmara sobre o casamento entre homossexuais. "A gente vai continuar resistindo do outro lado. É importante que pessoas fora da comunidade LGBTQIA+ se coloquem mais ativamente para ajudar, e eu não consigo me contentar com o lugar que estamos agora. Sempre vai ter alguém contra, mas seguimos."