SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece entre quinta-feira (26) e sábado (28) o evento de gastronomia Mesa São Paulo, no Memorial da América Latina, na capital paulista.

Dividido em diferentes frentes, terá debates, aulas práticas, jantares colaborativos entre chefs e festival com música e comidinhas. A edição deste ano discute o que chama de disrupção na gastronomia, isto é, o surgimento de novos paradigmas e tendências nessa área.

Entre os destaques da programação de palestras está o chef Albert Adrià, cofundador do extinto El Bulli e à frente do restaurante Enigma, de Barcelona. Cozinheiros de diferentes regiões do Brasil também participam dos painéis, a exemplo de Manu Buffara, que comanda o restaurante homônimo em Curitiba.

Os valores dos ingressos com preço integral vão de R$ 400 (um dia) a R$ 1.200 (três dias). A programação completa está em mesasp.com.br. O evento é organizado pelo Núcleo Mundo Mesa, plataforma de eventos da revista Prazeres da Mesa.

A grade de aulas práticas, com entradas vendidas por dia de programação (R$ 133, um dia; R$ 400, três dias), passa por temas que incluem ingredientes, panificação e confeitaria. Como exemplo, o camarão-carabineiro é abordado em atividade na quinta; sobremesas veganas são assunto de aula no sábado. As aulas acontecem em cozinhas e salas, mas também são transmitidas online.

Em paralelo, o evento no Memorial da América Latina terá uma feira gastronômica com barracas de comida e música ao vivo, com entrada grátis. No espaço também será possível comprar ingredientes de produtores artesanais ligados a programas do Sebrae.

Além disso, o Mesa organiza jantares feitos em parceria entre chefs conhecidos do cenário gastronômico. Neles, casas renomadas da cidade recebem nomes convidados para cozinhar com os anfitriões. No dia 28, por exemplo, no Aizomê da Japan House, a chef Telma Shiraishi prepara um menu ao lado de Manu Buffara (Manu, de Curitiba), Thiago Bañares (TanTan), Rafael Aoki (Quincho) e Caio Yokota (Mapu).

Mesa São Paulo

Memorial da América Latina. Av. Mario de Andrade, 664, portão 13 (estacionamento no portão 15). Ingressos: mesasp.com.br