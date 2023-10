SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metade da 47ª Mostra de Cinema já foi, mas mesmo os maratonistas de mais fôlego ainda têm um longo caminho a percorrer.

Muitos títulos da programação chegaram ao festival apenas na segunda semana, incluindo as novidades dos queridinhos Wim Wenders (o documentário "Anselm") e Michel Gondry (a ficção "O Livro das Soluções").

Um dos homenageados do ano, o irlandês Lenny Abrahamson (mais popular por "O Quarto de Jack") também teve seus três filmes no evento programados para a reta final, entre eles, "O que Richard Fez". Aliás, é possível participar de uma palestra do diretor, Da Palavra à Imagem, no sábado (28), na Cinemateca - Espaço Petrobras. Confira a seguir dez novidades da segunda semana da Mostra.

Anselm - O Barulho do Tempo

Das Rauschen Der Zeit, França/Alemanha, 2023. Direção: Wim Wenders. 93 min.

Para retratar os mais de 50 anos de carreira de Anselm Kiefer, Wenders passa mais de dois anos ao lado do pintor e escultor alemão. O documentário também recorda o passado de Kiefer, na Alemanha, e seus dias atuais em sua casa, na França.

Dias 26, às 17h40, e 28, às 19h50, no Reserva Cultural 1; 31, às 18h15, no Kinoplex Itaim 2; e 1º/11, às 20h30, no Cinesesc

A Ereção de Toribio Bardelli

La Erección de Toribio Bardelli, Peru/Brasil, 2023. Direção: Adrián Saba. Com: Gustavo Bueno, Gisela Ponce de León e Lucélia Santos. 82 min.

Prestes a completar 70 anos e recém-viúvo, Toribio e seus quatro filhos formam uma família disfuncional. Sua maior ambição na vida agora é voltar a ter uma ereção. Representante do Peru no Oscar de filme internacional.

Dias 26, às 21h10, no Espaço Itaú Augusta 1; 27, às 13h30, no Espaço Itaú Frei Caneca 2; e 1º/11, às 16h40, na Cinemateca - Sala Grande Otelo

Fechar os Olhos

Cerrar los Ojos, Espanha/Argentina, 2023. Direção: Víctor Erice. Com: Manolo Solo, José Coronado e Ana Torrent. 165 min.

Famoso ator espanhol desaparece nas gravações e é dado como morto por um acidente no mar pela polícia. Anos depois, o mistério sobre ele ressurge quando um programa de TV revela as últimas cenas gravadas pelo diretor e amigo.

Dias 27, às 15h10, no Espaço Itaú Frei Caneca 2; 30, às 20h20, no Espaço Itaú Augusta 2; e 1º/11, às 18h, no Espaço Itaú Frei Caneca 1

Invisíveis

The Ballad of a Hustler, EUA/Brasil, 2023. Direção: Heitor Dhalia. Com: Bernardo Barreto, Robbie Johns, Emeraude Toubia e Andréa Beltrão. 103 min.

Em Nova York, um brasileiro passa sete anos na prisão. Ao sair, ele descobre que a noiva desapareceu, deixando para trás o filho de seis anos. Enquanto tenta encontrá-la, ele se aproxima do submundo da imigração ilegal.

Dias 27, às 21h15, no Reserva Cultural 2; e 29, às 19h45, no Espaço Itaú Frei Caneca 1

O Livro das Soluções

Le Livre des Solutions, França, 2023. Direção: Michel Gondry. Com: Pierre Niney, Blanche Gardin e Françoise Lebrun. 102 min.

Depois de brigar com os produtores, um cineasta bipolar rouba o material bruto de seu filme para finalizá-lo como ele imagina. No entanto, ele não consegue concluir o longa, criando intermináveis impasses para a trama.

Dias 26, às 18h, na Cinemateca - Sala Grande Otelo; 27, às 19h, na Cinemateca - Espaço Petrobras; 28, às 18h50, no Espaço Itaú Augusta 1; e 1º/11, às 14h, no Espaço Itaú Frei Caneca 4

Maestro

Idem, EUA, 2023. Direção: Bradley Cooper. Com: Bradley Cooper, Carey Mulligan e Matt Bomer. 129 min.

Cinebiografia do consagrado compositor Leonard Bernstein (1918-1990), focada na história de amor entre o maestro e a atriz Felicia Montealegre Cohn Bernstein (1922-1978), que se conheceram em uma festa em 1946 e passaram por dois noivados. O filme estreia na Netflix em 22 de novembro.

Dias 27, às 21h, na Cinemateca - Espaço Petrobras; e 1º/11, às 17h40, no Cinesesc

O Mensageiro

Idem, Brasil/Argentina, 2023. Direção: Lucia Murat. Com: Shico Menegat, Valentina Herszage, Georgette Fadel e Floriano Peixoto. 110 min.

Em 1969, durante a ditadura, Vera é presa. Lá, conhece o soldado Armando, jovem que saiu do interior para se alistar no Exército. Ele resolve levar mensagens para a mãe da detenta, Maria, e, assim, estabelece uma relação afetuosa com a família.

Dias 29, às 21h15, no Reserva Cultural 1; e 1º/11, às 13h30, no Espaço Itaú Augusta 2

A Paixão Segundo G.H.

Idem, Brasil, 2023. Direção: Luiz Fernando Carvalho. Com: Maria Fernanda Candido e Samira Nancassa. 124 min.

Em 1964, após uma desilusão amorosa, a escultora G.H. resolve arrumar seu apartamento em Copacabana, no Rio. No entanto, ela se depara com uma enorme barata no quarto de serviço e passa a refletir sobre preconceitos e convenções impostas pela sociedade. Inspirado no romance de Clarice Lispector.

Dias 28, às 19h45, na Cinemateca - Sala Grande Otelo; e 1º/11, às 21h20, no Espaço Itaú Frei Caneca 4

O que Richard Fez

What Richard Did, Irlanda, 2012. Direção: Lenny Abrahamson. Com: Oumaima Barid, Mehdi Dehbi e Fouad Oughaou. 87 min.

Bonito e carismático, Richard é o líder de um grupo privilegiado de adolescentes que vivem no sul de Dublin. Porém, em uma noite, ele faz algo capaz de comprometer seu futuro e tudo à sua volta.

Dias 28, às 21h40, no Espaço Itaú Frei Caneca 5; e 1º/11, às 20h20, no IMS Paulista

Zona de Interesse

The Zone of Interest, EUA/Reino Unido/Polônia, 2023. Direção: Jonathan Glazer. Com: Christian Friedel, Sandra Hüller e Johann Karthaus. 103 min.

Uma família alemã vive uma vida idílica em uma bela casa de campo com jardim. O problema é que o chefe da família é o comandante de Auschwitz, e a casa fica ao lado do campo de concentração durante a Segunda Guerra. Representante do Reino Unido no Oscar de filme internacional.

Dias 28, às 21h, na Cinemateca - Espaço Petrobras; 30, às 17h40, no Espaço Itaú Frei Caneca 2; e 31, às 20h50, no Cinesesc

47ª Mostra de Cinema de SP

Quando - 19 de out. a 1º de nov.

Ingressos - Seg. a qui.: R$ 24 (inteira); sex. a dom.: R$ 30 (inteira). É preciso checar a disponibilidade de pacotes com preços especiais. Assinantes Folha têm desconto em permanentes

Ingressos populares (R$ 10) no circuito Spcine e na Biblioteca Roberto Santos

Circuito gratuito: CEU Parque Veredas, CEU Meninos, CEU Vila Atlântica e Centro de Formação Cultural Tiradentes

Site - A programação está sujeita a alterações. Confirme as informações e veja a programação completa em 47.mostra.org