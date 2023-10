SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears compartilhou nesta quinta-feira (26) um registro em que aparece completamente nua em uma praia. O registro vem um dia a após o lançamento do livro "A Mulher em Mim", sua biografia reveladora.

A foto foi tirada de lado, de modo que suas partes íntimas e seus seios não aparecem, cobertos pelos braços. Em sua biografia, Britney explicou por que vêm publicando fotos como essa e vídeos dançando à sua maneira:

"Quando você foi sexualizada a vida inteira, é bom estar no controle do guarda-roupa e da câmera", escreveu ela. A cantora falou no livro sobre seu período em que viveu sob a tutela do pai, da qual só se libertou em 2021, em parte graças ao movimento popular #FreeBritney.

o registro da cantora pode ser visto em seu perfil no Instagram: https://www.instagram.com/p/Cy3ySq0vRQU/.