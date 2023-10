ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Presidente do Palmeiras e da instituição financeira Crefisa, a empresária Leila Pereira deu uma palestra em um evento interno do setor de esportes da Globo na última terça-feira (24), em São Paulo.

Logo no início da apresentação, ela se declarou à Globo e disse "amar" a emissora. Leila detalhou como tem sido sua gestão no clube paulista e os planos para os próximos anos.

A relação entre Globo e Leila Pereira é antiga por causa da Crefisa. Entre 2016 e 2020, por exemplo, a instituição financeira foi a principal patrocinadora do Jornal Nacional. Em 2019, a financeira também foi uma das anunciantes das transmissões dos desfiles das escolas de samba do Carnaval.

O evento em que Leila palestrou na empresa foi o Conexão, realizado todos os anos para apresentar o planejamento da área para o ano seguinte. Participaram comentaristas, narradores, produtores e jornalistas da área de esportes como um todo, de forma remota ou presencial.

Foi nele que a Globo anunciou, por exemplo, a aquisição dos direitos de transmissão da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha entre junho e julho do ano que vem. Também foram exibidos números do alcance dos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro na TV aberta.

Neste contexto, a organização do evento da Globo decidiu convidar Leila Pereira como presidente do Palmeiras para falar da sua experiência no mercado futebolístico e seu mandato no clube alviverde.

Além de Leila, também compareceu o executivo Ivan Martinho, CEO da WSL (sigla em inglês para World Surf League, a maior liga de surfe do mundo) na América Latina, que falou do trabalho em aumentar a popularidade do surfe no Brasil.

Procurada pela reportagem, a Globo explicou o convite. "Houve um evento interno do Esporte essa semana. O encontro reuniu todos os funcionários, parte presencial e outra parte remoto, e falamos do Esporte na Globo, trouxemos insights, trocamos experiências...".

"Vários diretores da Globo falaram, tivemos dinâmicas incluindo os próprios funcionários, e recebemos dois convidados externos: Leila Pereira, Presidente do Palmeiras, e Ivan Martinho, CEO da WSL na América Latina", concluiu o comunicado.