RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tata Werneck nunca escondeu de ninguém que sua gravidez não foi nem um pouco tranquila. Longe disso. Na noite desta sexta (27), ela deu mais detalhes das dificuldades que sofreu para dar à luz Clara Maria, de quatro anos, sua filha com Rafa Vitti. Tata falou sobre o assunto e se emocionou ao conversar com Fátima Bernardes, no Assim Como a Gente, novo programa da jornalista.

"Eu sofri muito, passei muito mal, passei dois meses deitada, vomitava 40 vezes por dia. E as pessoas me julgavam muito por estar reclamando. A primeira coisa que eu falei quando ela nasceu foi: 'Filha, me perdoa por não ter tido ainda a dimensão do que é ser a sua mãe'".

A atriz contou que temia ser julgada por reclamar da maternidade e ser julgada como uma mãe que não ama sua filha. As dificuldades, lembrou, não cessaram quando Clara Maria nasceu. "O teste do pezinho veio errado, dizia que ela tinha uma coisa séria. Veio outro e estava errado novo. Fizemos um teste genético, que saiu dois meses depois e aí falaram que ela ficaria boa. Fiquei olhando para ela e pensando como eu ia proteger o maior amor que eu tenho na vida", disse.

Quando o assunto envolveu a fé inabalável de Tata, Fátima se emocionou mais ainda --ela, mãe de trigêmeos, já parecia bem tocada com o relato. "Fu fui criada pela minha avó e ela era uma mulher de muita fé. Até na hora de morrer, ela falou que estava indo ver Jesus, que estava feliz".

Tata ainda falou sobre sua rotina de orações com Clara Maria, a quem chama de Cacá. "Antes de sair, antes de dormir... Fico explicando de uma maneira lúdica, que pequenas coisas são sinais bonitos da vida. Rafa a ensina a cheirar as plantinhas, por exemplo. Isso eu também chamo de fé, olhar para as pequenas coisas", disse.

Outro assunto da entrevista foi seu casamento com Rafa, pai de Cacá. Ele é 12 anos mais novo que ela --e garotões nunca a atraíram, garantiu. Mas com Rafa foi diferente. Estava escrito nas estrelas, contou. Um astrólogo a teria alertado sobre o relacionamento que estava por vir.

"Ele falou que eu ia conhecer um menino em janeiro, e que eu ia me casar. Encontrei o Rafa, de regata, e liguei para o astrólogo. Ele me disse que era ele. Eu lutei contra isso, não queria". Relutou para sair com ele, negou o primeiro encontro por alguns meses, até ceder.

"Fui para a Disney com o Paulo Gustavo e ele me disse que eu estava gostando dele. Eu ficava envergonhada de estar com um cara mais novo, eu não queria que ele pulasse etapas da vida".