RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em menos de 24 horas mais de 1,5 milhão de pessoas curtiram a novidade que Kim Kardashian anunciou em seu Instagram:o lançamento de um sutiã com mamilo enrijecido embutido. O "Ultimate Bra" é a mais recente novidade da Skims, marca de lingeries da socialite que é um império no segmento da moda: ela foi eleita pela revista Time uma das 100 empresas mais influentes de 2023.

E quem seria melhor garota-propaganda dos produtos da Skims do que ela mesma? No vídeo que divulgou para seus impressionantes 364 milhões de seguidores na rede, Kim mostra o resultado da lingerie em seu próprio corpo e ainda faz graça, sem medo de sofrer patrulhas ou parecer ecologicamente ou politicamente incorreta.

"A temperatura da Terra está cada vez mais quente. O volume do mar está crescendo. As geleiras estão derretendo e eu não sou cientista, mas acredito que todo mundo pode usar Skims para fazer sua parte", diz ela. "Não importa o quão quente o clima está, você sempre vai parecer com frio. Alguns dias são duros, mas estes mamilos são mais!", anuncia, animada, com os bicos dos seios de mentirinha quase furando a blusa cor da pele que usava. O sutiã começará a ser vendido no dia 31 de outubro pelo site da Skims, que dias atrás anunciou Neymar como garoto-propaganda de sua linha de cuecas.