RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mulher de Justin Timberlake e mãe de seus dois filhos, Jessica Biel está sentindo na pele a ira das fãs de Britney Spears, que em sua biografia recém-lançada contou detalhes de sua relação com o cantor --eles namoraram de 1999 a 2002.

Spears contou em "A Mulher em Mim" que era traída por ele, e também que fez um aborto, sozinha, em 2000, porque Timberlake "não queria ser pai". Mais: ele terminou o namoro enquanto Britney estava em coma; o rompimento teria sido por mensagem de texto.

"Garota, fuja. Você merece algo melhor. MUITO MELHOR", sugeriu um usuário. "Seu marido é [emoji de lixo]. Como você ainda pode ser casada com um homem que destruiu o bem-estar psicológico de sua ex-namorada? Como mulher, você deveria se colocar no lugar dela e ter um mínimo de empatia", escreveu outro fã de Britney.

"Será que Justin pode nos fazer um favor agora e 'cry a river' [chorar um rio]?" perguntou outro, fazendo um trocadilho com a música "Cry me a River", sucesso do ex-integrante do 'NSYNC, de 42 anos. Nem todos os comentários, no entanto, foram de críticas. Houve quem se compadecesse de Biel: "Meu Deus, parem de atacar a esposa dele!!! Ela não fez nada, deixem Jessica em paz". A mensagem foi logo rebatida: "Britney merece e tem todo o direito de contar A HISTÓRIA DELA", escreveram.

Desde a publicação do livro, Timberlake desativou os comentários em seu próprio Instagram.