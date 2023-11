SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última noite foi dia de festa em A Fazenda 2023 (RecordTV)! O evento contou com Shayan Haghbin estreando um novo visual e um beijão entre Lucas e Jaquelline.

Além disso, Yuri mostrou estar incomodado com Kally e prometeu manter distância da peoa. Cezar Black irritou Jaque com uma "brincadeira" envolvendo camisinha.

Shayan decidiu inovar antes da sétima festa do programa. Com a ajuda de WL e Yuri, o iraniano adotou o mesmo visual dos "crias" e platinou o cabelo.

Logo após o início da festa, as câmeras do PlayPlus passearam pela pista de dança e mostraram Sander emocionado. O ex-Twister foi consolado por Shay, que o abraçou enquanto o cantor chorava copiosamente.

Mais uma vez, Lucas e Jaquelline voltaram a dar um beijão depois de terem definido o fim do affair que viviam no programa. O beijo aconteceu durante o show da banda Psirico, atração especial da noite.

Lucas, Sander, Jaquelline e Nadja riam de uma camisinha deixada na cama do militar, até que Cezar falou por que teria a colocado lá e irritou Jaque.

Jaque: "Cada um cuida da sua vida. Não gosto dessas gracinhas, não. Vem falar para eu me cuidar? Tenho 29 anos! Tá louco! Cuido da minha filha muito bem. Sei muito bem ser mãe e ser mulher. Coisa chata isso!".

Após a "brincadeira" de Cezar, Jaque detonou o ex-BBB para Márcia Fu.

Jaque: "O cara vem falar pro cara que eu tô ficando 'ah, usa camisinha'. Ele acha o quê? Ele acha que eu vou dar o 'golpe do baú'? Ele quer me colocar como o quê? Como mulher da rua? 'Ah, ela já tem filho, vai fazer mais um'. Eu entendi isso. Eu uso camisinha se eu quiser. Se eu não quiser, ele não tem nada a ver com a minha vida. Que cara escr*to! Muito baixo".

Yuri conversou com Lily e expôs seu incômodo com Kally. Para o peão, a vocalista do Cavaleiros do Forró age de forma desrespeitosa com ele.

Yuri: "Quando ela [Kally] estiver bebendo, eu não chego mais perto, não. Bagulho chato. Hoje ela vomitou no banheiro, causou. Ficou de maldade, tentou me beijar de língua, beijou minha orelha de língua. Aí depois ficou falando: 'Estou brincando', toda sem graça".