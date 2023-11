RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Marcelle Sampaio, filha única de Elizângela, emocionou amigos e fãs da atriz ao prestar uma última homenagem à atriz, que morreu nesta sexta-feira (3), vítima de parada cardiorrespiratória. A terapeuta e mentora de liderança falou de amor, luz e desejou paz para a mãe.

"Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora", escreveu em uma mensagem nas redes sociais. "Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle", concluiu.

Casada com a também terapeuta Micheline Torres, Marcelle mantinha um bom relacionamento com a mãe, apesar das divergências políticas. Enquanto Elizângela, 68, era bolsonarista e até se posicionou contra a vacinação da Covid-19 (chegou a perder um papel na novela "Travessia"), ela defendeu e apoiou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022. Marcelle também pediu nas redes sociais que seus seguidores se protegessem do vírus.

Juliana Paes, que contracenou com Elizângela na novela "A Força do Querer" (2017), prestou sua homenagem para a companheira de cena assim como outros atores. Na trama de Gloria Perez, ela era a protagonista Bibi, filha de Aurora, papel de Elizângela.

"Não estava pronta para me despedir de você tão cedo. Uma amiga querida, uma companheira de cena, minha mãezona em tantos trabalhos! Obrigada por todas as risadas e como a sua é especial, por toda troca e todo carinho", começou a atriz.

Juliana ainda deixou seus sentimentos a família e amigos da colega de profissão. "Para sempre vou amar tudo o que vivemos. Toda minha solidariedade à família e aos amigos. Elizângela é eterna", concluiu.