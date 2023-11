RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pamela Anderson, 56, decidiu não usar mais maquiagem. Em casa e nos grandes eventos, a estrela da série "Baywatch" prefere agora a aparência mais natural possível e ela contou neste domingo (5), o que a levou a abrir mão dos batons, sombras, corretivos e blushes. "Quero mostrar a mulher real que sou. Não quero aparecer sempre maquiada. Tinha de ser eu mesma", comentou ao Daily Telegraph.

A transformação de Pamela começou na Semana de Moda de Paris. no final de setembro. "Decidi não usar maquiagem e me senti como uma menina de cinco anos. Não usar maquiagem é libertador, divertido e também um pouco rebelde", disse ela.

A atriz, que se separou do marido Dan Hayhurst no início do ano passado, relatou ter ficado surpresa ao ouvir que estaria tentando levantar uma bandeira ou um movimento contra os padrões de beleza. "Não foi nada disso. Eu me senti tão livre, nem sabia se notariam. Apenas me olhei no espelho e disse: 'Você tem quase 60 anos e isso é bom o suficiente'".

Em entrevista recente à revista Elle, Pamela explicou que ainda estranha sair de casa sem maquiagem. Ela também falou ter a consciência de que está envelhecendo. "Acho que todo nós ficamos mais divertidos quando envelhecemos. Eu acabo rindo de mim quando me olho no espelho. Tipo, 'Ei, o que é isso... O que está acontecendo comigo?'. É uma jornada interessante", disse ela à publicação.