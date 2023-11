SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS, Museu da Imagem e do Som, realiza uma pré-estreia da série "Amar É Para os Fortes", da Amazon, na terça-feira (7), às 19h.

Com apoio da Folha, o evento ocorre em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo) e, nesta edição, com o serviço de streaming Prime Video, no qual o título estreará no dia 17.

Com direção de Kátia Lund, de "Cidade de Deus", Yasmin Thayná e Daniel Lieff, a série foi criada pelo rapper Marcelo D2 e pelas roteiristas Antonia Pellegrino e Camila Agustini.

Em sete capítulos, a produção narra a história de duas mulheres negras que, devido a uma operação policial realizada no Dia das Mães, têm seus destinos entrelaçados.

De um lado, Rita (Tatiana Tiburcio) perde o filho de 11 anos, enquanto Edna, interpretada por Mariana Nunes, é mãe do PM Digão (Maicon Rodrigues), que matou a criança. Juntas, elas enfrentam a corrupção policial e a morosidade do sistema judiciário.

Com mediação da psicanalista Luciana Saddi, o jornalista Paulo Eduardo Dias, repórter de Cotidiano da Folha, e o psicanalista Tiago Porto debatem os dois primeiros episódios da série. O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.

CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - PRÉ-ESTREIA DA SÉRIE ?AMAR É PARA OS FORTES?

Quando 7 de novembro (terça-feira), às 19h

Onde Auditório do MIS (avenida Europa, 158 - Jardim Europa)

Preço Entrada gratuita, ingressos disponíveis na bilheteria com uma hora de antecedência