SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Evan Ellingson, conhecido por interpretar o filho adolescente de Cameron Diaz em "Uma Prova de Amor" (2009), foi encontrado morto aos 35 anos em sua casa no Condado de San Bernardino, na Califórnia (EUA).

A causa da morte não foi divulgada. Ao site TMZ, as autoridades locais disseram que, até o momento, não há a suspeita de crime. O corpo foi encontrado no quarto.

Evan estava vivendo numa residência para dependentes químicos. O pai dele compartilhou a informação com o site TMZ. Ele também disse que o ex-ator teve problemas com drogas no passado, mas estava melhor - a notícia de sua morte foi um choque para a família.

Ele não atuava há treze anos. Além de "Uma Prova de Amor", ele também interpretou Kyle Harmon em dezoito episódios de "CSI: Miami". Ele saiu da série em 2010, e essa foi sua última aparição na TV.