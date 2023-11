SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de três décadas depois de ser formada nos Estados Unidos, a banda Bikini Kill chega ao Brasil para sua primeira apresentação no país, marcada para o dia 5 de março de 2024, na Audio.

O grupo, um dos protagonistas do movimento musical riot grrrl, que emergiu na década de 1990 como manifestação do punk feito por mulheres e do feminismo na cena underground, faz turnê pela América Latina ?mas o show de São Paulo será o único no país.

Os ingressos para o evento, que custam a partir de R$ 165, começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 8, no site da Ticket360. Também haverá vendas nas bilheterias da Audio e da Associação Cultural Cecília sem taxa de conveniência. Parte dos valores arrecadados com as entradas irá para a instituição Girls Rock Camp Brasil.

BIKINI KILL

Quando 5 de março de 2024

Onde Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Preço A partir de R$ 165

Link: https://www.ticket360.com.br/