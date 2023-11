SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira (6) para compartilhar uma nota de esclarecimento a respeito de falas de seu ex-marido, Lucas Souza, dentro de A Fazenda 15 (Record). No comunicado, a artista abordou as recentes polêmicas relacionadas a seu nome no contexto do reality show e enfatizou que nunca solicitou a desistência de nenhum processo que tenha iniciado contra seu ex-cônjuge.

"Em contrapartida, Lucas, deixou de dar seguimento em todos os processos que ajuizou contra ela, razão pela qual ela vem se defendendo nos próprios autos de todas as acusações feitas por ele, as quais provará no momento certo que são inverídicas todas as suas afirmações. É importante ressaltar para todos que a Jordana está seguindo sua vida, já se encontra em outro relacionamento, e tudo relacionado ao passado com seu ex-cônjuge está sendo tratado nos processos que estão em andamento e será resolvido na Justiça", diz o texto.

A nota conclui pedindo respeito nas redes sociais, destacando que Jojo não pretende mais se pronunciar sobre o assunto. "Tudo relacionado a essa questão está sendo discutido judicialmente, pois são sérias acusações que não devem ser tratadas em redes sociais", reforçou a nota.

Dentro do reality, Lucas chegou a afirmar que a imagem de Jojo é diferente na vida real do que ela vende nas redes sociais. Além disso, o ex-militar teria contado um segredo sobre a apresentadora para Kally Fonseca, que gerou burburinhos na casa neste fim de semana.

"O Lucas falou para a Kally uma parada que, tipo, incrimina... É uma parada absurda contra a ex dele, a Jojo", alertou Cezar Black, em conversa com Shayan, sobre a fofoca, sem dar maiores detalhes.