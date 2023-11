SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eslovênia Marques e Lucas Bissoli não estão mais namorando. A ex-BBB utilizou sua conta no Instagram nesta segunda-feira (6) para comunicar o término e esclarecer que a decisão de encerrar o relacionamento partiu de Bissoli.

"Por se tratar de uma relação majoritariamente pública, o anúncio finaliza um ciclo de quase dois anos acompanhado pela mídia e demais pessoas que se importam com o casal", diz uma parte do texto.

O comunicado afirma que "não é um momento leve ou fácil" e reforça que Eslovênia respeita as escolhas tomadas. "Pedimos que os seguidores e mídia tratem deste assunto com o mesmo respeito que Eslô sempre mostrou para com todo mundo. E reforçamos que a nossa equipe deseja sucesso e felicidade a Lucas", finaliza.

O relacionamento entre Eslovênia e Lucas teve início durante o Big Brother Brasil 22, onde se conheceram. A história de amor se desenvolveu durante o programa e continuou após o fim do reality show da Globo.