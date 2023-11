SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aparentemente, o clima pesado na Família Real está longe do fim, sobretudo quando se trata da relação entre o rei Charles 3º e o príncipe Harry. Isso porque o príncipe e Meghan Markle afirmam não terem sido convidados para o aniversário do monarca.

A festa deverá acontecer na próxima terça-feira (14) na Clarence House, em Londres. Em um comunicado ao Daily Mail, um porta-voz de Harry e Meghan disse que nenhum dos dois foi convidado.

Já outra fonte disse ao tabloide que além de não haver convite, o príncipe e a duquesa nem sabiam que haveria uma confraternização pelos 75 anos do rei e que teriam tomado conhecimento de que haverá uma festa por meio da imprensa.

Em setembro, a relação do filho mais novo com o pai já era tensa. Harry teria sido avisado que agora só pode visitar a família com hora marcada. A determinação surpreendeu o marido da atriz Meghan Markle, segundo o jornal britânico The Telegraph.

Harry esteve em Londres no início daquele mês para compromissos referentes ao primeiro aniversário da morte da Rainha Elizabeth II (1926-2022). Ainda conforme a reportagem, o príncipe tinha a intenção de ficar hospedado no Castelo de Windsor para visitar a Capela de St. George, onde está enterrada a avó. No entanto, ele teria sido avisado que não havia nenhum quarto disponível.

Os assessores do Palácio de Buckingham aproveitaram para informá-lo de que ele precisaria "marcar hora" caso tivesse a intenção de se encontrar com o rei. Surpreendido com a nova ordem, Harry então acabou optando por se hospedar em um hotel na capital Londres.